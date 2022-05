Ouders lopen boos weg uit Tweede Kamer bij VVD-bijdrage uithuisplaatsingen

Gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire zijn boos weggelopen van de publieke tribune van de Tweede Kamer, toen VVD-Kamerlid Ruud Verkuijlen het woord kreeg in het debat over de uithuisplaatsingen. Verkuijlen voerde voor de eerste keer het woord in de Kamer, en dan is het gebruikelijk dat andere Kamerleden niet interrumperen.

Kamerleden van oppositiepartijen waren verontwaardigd dat de VVD juist in dit gevoelige debat het woord liet voeren door iemand die zijn maidenspeech houdt. Juist onder leiding van die partij is het toeslagenschandaal ontstaan. Ze vroegen Verkuijlen of hij van de ongeschreven regel wilde afzien, zodat er toch een echt debat kon worden gevoerd.

Maar daar was het Kamerlid niet toe bereid. "Ik wil graag aan de traditie vasthouden", zei Verkuijlen. Daarop verlieten tientallen ouders demonstratief de tribune. Ze gaven aan het "respectloos" te vinden dat er geen vragen aan de VVD gesteld konden worden.

Vertrouwen

Na afloop van de maidenspeech van Verkuijlen constateerde SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen dat het in het debat over de uithuisplaatsingen van kinderen vooral gaat over het vertrouwen dat ouders kunnen hebben in de overheid. "Denkt meneer Verkuijlen dat hij op deze manier heeft bijgedragen aan dat vertrouwen?" stelde ze retorisch.

"Ik schaam me kapot en bied mijn excuses aan aan de ouders", zei BBB-Kamerlid Caroline van der Plas, die als volgende spreker aan de beurt was.

Herbeoordelen

Gisteren bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er sinds 2015 1675 kinderen van gedupeerde ouders uit huis zijn geplaatst. Op dit moment wonen 555 kinderen nog niet thuis.

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat deze zaken zo snel mogelijk opnieuw beoordeeld worden, waarbij het uitgangspunt is dat er zo veel mogelijk kinderen weer terug naar hun ouders kunnen. De PVV wil dat die herbeoordeling voor 1 juli aanstaande plaatsvindt.

Ook de regeringspartijen D66 en CDA willen dat er zo snel mogelijk naar de 555 openstaande zaken gekeken wordt, maar willen daar geen deadline aan verbinden. "We moeten voorkomen dat we beloftes doen die we toch weer niet kunnen waarmaken, waar dan weer terecht ophef over ontstaat", zei CDA-Kamerlid René Peters.

Vooral de oppositiepartijen richtten hun pijlen op premier Rutte, die ze als eindverantwoordelijke zien voor de problemen met de toeslagen en de uit huis geplaatste kinderen. Kamerlid Pieter Omtzigt sprak van "een ontspoorde rechtsstaat". "Voelt premier Rutte zich verantwoordelijk?", vroeg Lisa Westerveld van GroenLinks. "Het kabinet moet zich diep schamen", zei PvdA'er Khadija Arib.