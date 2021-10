Rutte: uithuisplaatsing toeslagenkinderen 'precies uitzoeken'

Premier Rutte wil dat precies wordt nagegaan hoe het zit met de uithuisplaatsing van ruim duizend kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Hij reageert op het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat in de periode 2015-2020 naar schatting 1115 kinderen uit huis zijn geplaatst.

"Het is een ernstig bericht. Het kabinet gaat heel precies uitzoeken hoe het zit", zei Rutte die bij een Europese top in Brussel is. "Sowieso is het hele dossier van de kindertoeslagenaffaire verschrikkelijk van a tot z."

Cijfers

Het CBS kwam dinsdag met het onderzoek naar buiten en plaatste daarbij de kanttekening dat er alleen gekeken was naar het aantal uithuisplaatsingen in de periode vanaf 2015, het jaar dat de Jeugdwet inging en er cijfers zijn bijgehouden. De kinderopvangtoeslagaffaire speelt al sinds 2004. Verschillende Kamerleden reageerden verontrust op de cijfers en willen onder meer duidelijkheid in hoeverre uithuisplaatsingen voorkomen hadden kunnen worden.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft vandaag in een brief aan de Kamer laten weten dat het werkelijke aantal uithuisgeplaatsten hoger kan liggen. In totaal staan er 50.000 kinderen van toeslagouders geregistreerd.