Gratis rechtsbijstand om uithuisplaatsing 'toeslagenkinderen' aan te vechten

Ouders en kinderen die vanwege de toeslagenaffaire te maken hebben met gedwongen uithuisplaatsing, kunnen gratis rechtsbijstand krijgen als zij de maatregel willen aanvechten. Zij zullen dan worden bijgestaan door gespecialiseerde advocaten, schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook is er vanaf volgende week een landelijk ondersteuningsteam voor gedupeerden van de toeslagenaffaire die met gedwongen uithuisplaatsingen te maken hebben. Zij kunnen zich daar rechtstreeks melden voor hulp en ondersteuning.

Het ondersteuningsteam is neutraal en onafhankelijk, zegt Weerwind. "De procesbegeleiders staan naast de ouders en kinderen. Zij bieden hen een luisterend oor en brengen samen met de ouders de situatie en hulpvraag in kaart." Ook kunnen zij gedupeerden helpen om in contact te komen met instanties en deskundigen.

De beoordeling of de oude gezinssituatie kan worden hersteld, blijft aan de rechter en de Raad voor de Kinderbescherming, stelt de minister. Maar het ondersteuningsteam kan wel helpen om de zaak onder de aandacht te brengen.

Verzetten tegen uithuisplaatsing

Mensen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire kunnen al kosteloos juridische bijstand krijgen. Minister Weerwind trekt nu subsidie uit om, los hiervan, gratis rechtshulp te bieden aan de groep 'toeslagenouders' die zich willen verzetten tegen uithuisplaatsing van hun kinderen. Deze regeling gaat op 1 juni in, en geldt met terugwerkende kracht.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde ruim vijf maanden geleden dat er tussen 2015 en 2020 naar schatting 1115 kinderen van toeslagenouders gedwongen uit huis zijn geplaatst. Veel van hen zijn nog niet terug.

Cabaretier Peter Pannekoek stelde de kwestie vorige week aan de kaak in het tv-programma Dit was het Nieuws. Hij sprak over "staatsontvoeringen".