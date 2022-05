'Debat uithuisplaatsing is erkenning voor ouders, maar systeem blijft kapot'

In de praktijk komt het er volgens Van der Helm op neer dat rechters bij beslissingen over uithuisplaatsingen vaak luisteren naar argumenten van jeugdzorgmedewerkers. "Jeugdbescherming vindt vaak dat ouders geen contact met hun kinderen moeten hebben. Dat is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar wordt gepresenteerd als een feit", zegt hij. "Ouders verliezen dan bijna altijd de rechtszaak, want geld om een eigen deskundige in te huren, hebben ze vaak niet."

Daar komt bij dat hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans is dat het kind terug naar huis kan keren, vertelt Joost Huijer. Hij doet op de Universiteit Utrecht onderzoek naar kinderrechtbescherming bij uithuisplaatsingen. Zelfs als ouders aantoonbaar voor hun kinderen kunnen zorgen, is het in veel gevallen te laat.

Huijer: "Dat is een hele harde beslissing. Een rechter kan dan zeggen: 'Wij zien dat u uw leven de afgelopen jaren op de rit heeft gekregen, maar het kind is ook doorgegaan met leven en heeft elders een bestendige plek.'"

Beiden zijn het erover eens dat daarom de eerste periode cruciaal is. Voor Van der Helm staat vast dat het voor de kinderen en ouders beter is als zij gezamenlijk thuis intensief worden begeleid of als gezin tijdelijk uit huis worden geplaatst en dan op een andere locatie worden begeleid. "Die mogelijkheden zijn er, maar worden niet voldoende gebruikt." Volgens hem is er bij jeugdzorg "een verandering van mindset nodig".