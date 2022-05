Grenzen weer open tussen Marokko en Spaanse exclaves

Met de auto naar Marokko, Operatie Marhaba

Een andere grote bron van inkomsten in de regio rondom Ceuta en Melilla is het toerisme. Vooral de Marokkanen uit Europese landen reisden via de exclaves met de auto naar Marokko in de zomer.

"Om deze toeristenstroom in goede banen te leiden en de Marokkaanse diaspora welkom te heten, werd elke zomer samen met Spanje de zogeheten Operatie Marhaba georganiseerd", zegt Jadir. Dat is een deels door de Marokkaanse overheid gefinancierd systeem waarmee de jaarlijkse overtocht van Europese Marokkanen in de zomer in goede banen wordt geleid. "In 2020 werd deze operatie in zijn geheel afgeblazen omdat de grenzen gesloten waren vanwege de coronapandemie. Vorig jaar was er een aangepaste versie."

Vanwege de diplomatieke rel was het voor Europese Marokkanen alleen mogelijk om via Franse en Italiaanse havens met de veerboot naar Marokko te reizen. Deze overtochten duren tussen de 35 en 38 uur, terwijl een overtocht van het Spaanse vasteland naar Ceuta slechts 40 minuten duurt. Door de lange reistijd en de veel duurdere tickets lieten veel Marokkanen in Europa een bezoek aan Marokko aan zich voorbijgaan. Om ze tegemoet te komen bood de Marokkaanse overheid wel vliegtickets aan tegen een vaste lage prijs. Nu de grenzen weer opengaan zullen veel Marokkanen uit Europa weer deze route gebruiken.