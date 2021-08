Marokkaanse jongeren wachten in Ceuta op die ene vrachtwagen richting Europa

Ceuta

Ceuta is met 85.000 inwoners net iets kleiner dan Heerlen. De Spaanse stad is omsloten door Marokkaans land. De grensovergang El Tarajal werd in mei wereldnieuws toen tienduizend Marokkanen de hekken trotseerden. Zwemmend, of over land langs de - op het eerste gezicht - in slaap gevallen Marokkaanse grenswachters.

Achter het grootste diplomatieke conflict in decennia zat de woede over het behandelen van de secretaris-generaal van de onafhankelijkheidsbeweging Polisarioin in een Spaans ziekenhuis. De groep - die strijdt voor de autonomie van de Westelijke Sahara - is voor Marokko de staatsvijand. In een antwoord gingen de hekken van El Tarajal open.

Zo'n 800 minderjarigen die niet werden uitgezet worden opgevangen in drie loodsen op een industrieterrein. Een ander deel, naar schatting zo'n tweehonderd Marokkanen, vertrouwt die opvang niet en zwerft op straat uit angst voor deportatie. Ze hopen zo op een kans om met vrachtwagens naar de overkant van de zee, in Europa te komen.