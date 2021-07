Honderden migranten bereiken Spaanse exclave Melilla na bestorming

Ruim 200 migranten hebben donderdag de Spaanse exclave Melilla in Marokko bereikt. Een groep van naar schatting 300 migranten bestormde de omheiningen. Sommigen gebruikten haken om naar boven te klimmen. Bij de bestorming raakten drie agenten van de Guardia Civil lichtgewond.

Lokale media melden dat het waarschijnlijk gaat om mannen "beneden de Sahara"; landen uit het zuiden van Afrika. De 238 migranten zijn naar een migrantencentrum gebracht en moeten voorlopig in quarantaine vanwege corona.

Twee maanden geleden lukte het al tientallen Marokkanen om de autonome Spaanse stad aan de Noord-Afrikaanse kust te bereiken. De grensbewaking tussen Marokko en het Spaanse gebied is de laatste tijd flink opgevoerd nadat eerder duizenden Marokkanen naar een andere exclave, Ceuta, waren getrokken.

Spanje was niet blij met het optreden van de Marokkaanse politie na de bestormingen. Marokko kreeg eerder 13 miljoen euro van de Europese Unie om de grens te bewaken. Ceuta en Melilla zijn populair onder migranten uit het zuiden van Afrika. Ze hopen via de exclaves in Afrika het Europese vasteland te bereiken.

Hier ligt Melilla: