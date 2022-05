Ministerie moet bezwaar tegen subsidie Kroondomein Het Loo opnieuw behandelen

Het bezwaar heeft betrekking op de periode 2016-2021. In die jaren ontving het Kroondomein meer dan 4,5 miljoen euro subsidie van de Rijksoverheid. Voorwaarde voor een dergelijke subsidie is dat het terrein ten minste 358 dagen per jaar van zonsopgang tot zonsondergang kosteloos voor iedereen toegankelijk is.

In het geval van het Kroondomein stond het kabinet toe dat een deel van het terrein, 5011 hectare, van 15 september tot 25 december gesloten was voor het publiek. Dat is het gebied dat koning Willem-Alexander in die periode voor de jacht wilde gebruiken. Door die ontheffing werd stichting Faunabescherming beperkt in het toezicht op het wildbeheer op het Kroondomein, zegt het college.

De koning besloot vorig jaar voor dit deel van het Kroondomein geen subsidie meer aan te vragen. Daardoor kan dit gebied in het najaar een paar maanden dicht blijven voor bezoekers.