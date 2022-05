Rivieren lijden onder kleurrijke mode, dus biokleur moet helpen

Zuurstokroze, knalgeel en helder groen zijn volgens de catwalks dé modekleuren van de lente en zomer. Winkels hangen er vol mee. Maar het verven van textiel in al die hippe tinten is zeer milieuvervuilend. Daarom wordt er hard gewerkt aan alternatieve methoden om kleding kleur te geven.

Het verven van textiel is het meest vervuilende onderdeel bij de productie van onze kleding. Volgens de Ellen MacArthur Foundation, een Britse milieuorganisatie, is voor het verven van een kilo stof wel 25 tot 180 liter water nodig. Wereldwijd wordt 20 procent van de vervuiling van schoon water veroorzaakt door verf en chemicaliën die de textielindustrie gebruikt, stelt de Wereldbank.

"Het verven van textiel is zo vervuilend door het vele water dat nodig is voor de verfbaden", zegt hoogleraar milieu-ecologie Annemarie van Wezel van de Universiteit van Amsterdam. "Er zijn wel behandelingstechnieken om het afvalwater weer schoner te krijgen. Maar veel van onze kleding wordt geverfd in Azië en daar worden die technieken niet streng voorgeschreven of gehandhaafd."

En dus komen er chemicaliën, zoals pfas en metalen, in het oppervlaktewater en grondwater terecht.

60 procent kleur verloren

Er bestaan veel verschillende soorten textielverf en ieder materiaal - van katoen tot polyester - vergt een andere aanpak om het goed te kleuren. "Je begint het verfproces uiteraard met honderd procent kleur. Maar afhankelijk van de verf en de methode verlies je gedurende het verven wel 10, 40 of zelfs 60 procent van de kleur in het water", zegt María Boto, biokunst-onderzoeker bij de School of Arts KASK, Hogeschool Gent.