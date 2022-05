Op rode loper van het Met Gala is niet alleen de dresscode belangrijk

De mannenrok, bodypaint en een jurk van Marilyn Monroe: op het Met Gala van het Metropolitan Museum of Art in New York probeerden aanwezige beroemdheden gisteravond niet alleen de dresscode eer aan te doen. Ze maakten met hun outfits ook uiteenlopende statements.

Genodigden op 'de Oscars van de mode', zoals het Met Gala ook bekendstaat, moesten het dit jaar met het thema gilded glamour doen. Dat thema is onderdeel van In America: An Anthology of Fashion, de nieuwe mode-tentoonstelling in het New Yorkse museum.