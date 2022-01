Modeontwerper Thierry Mugler (73) overleden

In 2019 bezochten honderdduizenden mensen een overzichtstentoonstelling met ontwerpen van Mugler, onder meer in de Kunsthal in Rotterdam.

Tijdloos

De couturier zelf was niet verbaasd over de aanhoudende populariteit van zijn creaties. "Het is tijdloos, als je de stukken ziet, is het tijdloos. Het is heel inspirerend voor mij, het is leuk en geeft me het gevoel dat ik nog veel meer te doen heb", zei hij in 2019.

Mugler had ook succes als parfummaker. Het populairst was zijn stervormige parfum Angel uit 1992, dat gebaseerd was op onder meer vanille en verse vruchten. Volgens The New York Times was Mugler de eerste die succesvol een luchtje op de markt bracht dat naar voedsel ruikt.