Oud-minister Donner moet formatie Haags college vlottrekken

Oud-minister Piet Hein Donner gaat als adviseur helpen bij de vastgelopen formatie in Den Haag. Twee verkenningspogingen zijn al mislukt, te veel partijen sluiten elkaar uit.

Bijna twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is het nog niet gelukt om een meerderheidscoalitie aan de onderhandelingstafel te krijgen. De eerste verkenningsronde onder regie van de grootste partij in de stad, Hart voor Den Haag, mislukte.

Reden was dat te veel partijen de partij van Richard de Mos uitsluiten vanwege het strafrechtelijk onderzoek naar de oud-wethouders De Mos en Guernaoui. De twee worden onder andere verdacht van corruptie. De tweede ronde, waarbij D66 het voortouw nam, leverde ook geen resultaat op. Ook in die fase wierpen verschillende partijen blokkades op.

Onafhankelijke adviseur

Gisteravond besloot de Haagse raad om op zoek te gaan naar een onafhankelijke adviseur die boven de partijen staat en door een meerderheid van de raad wordt gesteund. De voormalige CDA-minister en oud-vicepresident van de Raad van State werd vanmiddag in een vertrouwelijke vergadering van de fractievoorzitters geschikt bevonden, meldt Omroep West.

De CDA-prominent is meteen aan de slag gegaan en gaat opnieuw in gesprek met de partijen. CDA-leider Bredemeijer is blij met Donner. "We hebben er vertrouwen in dat hij ons verder op weg kan helpen."

De 73-jarige CDA'er was minister van Justitie, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 2018 is hij minister van staat.