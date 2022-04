D66 in Den Haag wil links-progressieve coalitie, maar informateurs vragen zich af of dit kan

D66 wil een links-progressieve coalitie vormen in Den Haag, maar de informateurs Gert-Jan Oplaat (VVD) en Geerten Boogaard (CDA) vragen zich af of dat op basis van de zetelverdeling in de raad mogelijk is. Volgens Oplaat is daar namelijk nog geen meerderheid voor, zei hij tegen de Haagse gemeenteraad. Dat baseerde hij op de gesprekken die hij en Boogaard de afgelopen weken voerden met de verschillende fracties.

Gisteren werd al duidelijk dat D66 niet met Hart voor Den Haag wil samenwerken zolang er nog een strafrechtelijk onderzoek loopt naar Richard de Mos, fractievoorzitter van de partij en oud-wethouder. Hij wordt samen met oud-wethouder Rachid Guernaoui verdacht van deelname aan criminele organisaties, meineed, corruptie en schending van hun ambtsgeheim.

Ook andere partijen sluiten samenwerking met Hart voor Den Haag vanwege die verdenkingen uit. Daarop concludeerden de informateurs gisteren dat er geen meerderheidscoalitie mogelijk is met Hart voor Den Haag, die bij de raadsverkiezingen in maart de grootste partij in de stad werd.

'30 procent van de kiezers buiten spel'

Dat D66 niet met Hart voor Den Haag in een coalitie wil, noemde Boogaard "bijzonder jammer". "Maar ja, je kan niemand aan tafel dwingen", zei hij bij de toelichting op de mislukte formatiepoging tegenover de Haagse gemeenteraad.

Zowel Boogaard als De Mos benadrukte tijdens de raadsvergadering dat een groot deel van de Haagse kiezers buitenspel wordt gezet zolang fracties de samenwerking met Hart voor Den Haag uitsluiten. Beiden noemden hierbij de groeiende kloof tussen burgers en de politiek. "Gevoelsmatig denk ik niet dat u die gaat dichten door 30 procent van de kiezers buitenspel te zetten", zei Boogaard.

De Mos verwijt D66 "hele groepen kiezers" uit te sluiten. "Dan draag je bij aan het afkalvende vertrouwen van burgers in de politiek, en ben je medeverantwoordelijk voor de steeds lager wordende opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen", zei hij.

De Mos zei gisteren enorm teleurgesteld te zijn over de mislukte Haagse formatie: