Onderzoek naar Overmars komt niet van de grond: 'Ajax werkt niet mee'

Het ISR weegt momenteel haar vervolgstappen. Een van de mogelijkheden waaraan gedacht wordt is een nieuw, tuchtrechtelijk onderzoek waarbij Ajax centraal staat wegens het mogelijk schenden van de meldplicht.

Volgens Van Aller is dat een optie in een ultiem geval. Ook ISR-voorzitter Van Steenbeek sluit zo'n stap niet uit. "De onafhankelijk aanklager van het ISR zou een tuchtprocedure kunnen opstarten als een sportbestuurder de meldplicht schendt. Het kan in theorie, maar dat is nu nog niet aan de orde".

Kan KNVB bemiddelen?

Liever kiest het ISR eerst de diplomatieke route. Onlangs is er contact geweest tussen hoge ambtenaren van het ministerie van VWS over de situatie met Ajax en Overmars. Daarnaast is de KNVB vorige week benaderd om te bemiddelen met de topclub.

De hoop van het instituut is vooral gevestigd op de voetbalbond. Volgens het ISR is met name het contact met algemeen directeur Van der Sar (contactpersoon van Ajax voor het ISR) roestig.

"Er heeft al wel een gesprek plaatsgevonden door ISR-onderzoekers met Van der Sar, daarin is echter summiere informatie verstrekt", zegt Van Aller. Ook heeft de aanklager van het ISR, nadat via de media bekend werd dat Ajax een intern onderzoek heeft laten doen, afgelopen week het onderzoeksrapport opgevraagd. "Wij hopen dat Ajax het belang van hun medewerking aan het ISR-onderzoek inziet en ons daarin de nodige medewerking verleent."

In een reactie laat de KNVB weten dat er inderdaad contact is over de zaak-Overmars. "Er is door het ISR een opmerking gemaakt over de terughoudende houding van de betrokken club bij het onderzoek. Daarbij is ook aangegeven dat het ISR in overleg gaat met de club en als dat nodig is, zou het ISR zich weer bij de KNVB melden. Dat laatste is dus nog niet gebeurd."