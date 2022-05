Reisadvies Sri Lanka aangescherpt nu crisis zich verdiept

Inwoners houden de regering verantwoordelijk voor de ongekende economische crisis waarin het land verkeert. Onder druk van het protest trad premier Mahinda Rajapaksa maandag af. Hij is voor zijn eigen veiligheid tijdelijk op een legerbasis ondergebracht. Ook zijn ministers hebben ontslag ingediend.

Mahinda Rajapaksa's broer, Gotabaya Rajapaksa, is nog altijd president. De oppositie wil dat ook hij opstapt. Oppositieleider Sajith Premadasa zei vandaag dat hij de leiding van een overgangsregering op zich wil nemen. Voorwaarde is wel dat de president zijn taken neerlegt.

De economie van Sri Lanka stond er in meer dan zestig jaar niet zo slecht voor als nu. Daar zijn meerdere redenen voor. Er is een gebrek aan brandstof, levensmiddelen en geneesmiddelen. De schatkist is leeg. Gehoopt wordt dat een lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) redding zal brengen.