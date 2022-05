'Crisis Sri Lanka kan alleen worden aangepakt met geld IMF en hervormingen'

'Gota Go Home'

Al weken wordt in het land gedemonstreerd. De meest gehoorde slogan is 'Gota Go Home'. Mensen verwijten de president en zijn politieke verwanten dat zij de crisis op zijn beloop hebben gelaten en zichzelf hebben verrijkt. Een van hen is premier Mahinda Rajapaksa. Die zou nu bereid zijn af te treden, maar de demonstranten willen dat ook president 'Gota' opstapt.

Een volgende fase is mogelijk een humanitaire crisis. "Er is al een tekort aan voedsel en medicijnen. Eten is flink duurder geworden. Vooral arme mensen gaan nog meer lijden onder de crisis", zegt Fernando.

Hulp van het IMF

De enige uitweg op de korte termijn is volgens hem financiële hulp van het Internationaal Monetair Fonds IMF. De regering verwacht dat onderhandelingen met het IMF binnen twee maanden tot resultaat leiden.

Het fonds zal wel voorwaarden stellen. Zo moet Sri Lanka de belastingen verhogen om meer inkomsten te krijgen, verwacht Fernando. Ook dat zal de arme inwoners van Sri Lanka raken. "Maar het is de enige manier om de enorme tekorten te verminderen. Niemand anders is nog bereid ons te financieren."

Op de langere termijn zijn talloze pijnlijke hervormingen nodig, zegt Fernando van de denktank Advocata Institute. "We hebben te veel geld geleend en dat niet slim geïnvesteerd." Ook de handel met het buitenland moet anders. "We importeren veel, en onze eigen industrie kan daar niet mee concurreren zodat we weinig exporteren."

Fernando stelt verder dat er te weinig sociale voorzieningen zijn voor de armen, dat de onafhankelijkheid van de Centrale Bank twijfelachtig is en dat ondernemers veel last hebben van allerlei regels.