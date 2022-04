President van Sri Lanka belooft oudere broer, die premier is, te vervangen

De stroomvoorziening is dagelijks urenlang uitgeschakeld en mensen hebben geen geld meer om voedsel te kopen. Sri Lankanen staan urenlang in de rij voor de benzinepomp vanwege schaarste van brandstoffen. Vorige maand werden nog miljoenen examens uitgesteld omdat het papier op was.

Het land in de Indische Oceaan worstelt al langere tijd met economische malaise. Het is de ergste financiële crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948. Een van de belangrijkste oorzaken is het teruggelopen toerisme tijdens de pandemie, de grootste inkomstenbron op het eiland. Maar ook voor de coronacrisis liep het toerisme al terug vanwege aanslagen tijdens Pasen in 2019.