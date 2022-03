Economische malaise Sri Lanka verergert, leger naar tankstations

Verder is Sri Lanka voor veel producten sterk afhankelijk van import, zoals voedsel en medicijnen. De inflatie is op het hoogste punt sinds 2015 waardoor het moeilijker wordt voor die importproducten te betalen. De wereldwijd hoge energie- en brandstofprijzen komen daar nog bij. Het IMF heeft toegezegd een hulpverzoek van het land in overweging te nemen.

Er zijn inmiddels mensen die het land ontvluchten, al zijn het er nog weinig. "Vandaag was in het nieuws dat er 16 vluchtelingen met twee bootjes in India zijn aangekomen. Ze worden opgevangen in een bestaand vluchtelingenkamp, waar ook nog Tamils uit Sri Lanka wonen die al tijdens de burgeroorlog zijn gevlucht."

India houdt er rekening mee meer Sri Lankanen hun heil in het buurland zoeken de komende weken, mogelijk enkele duizenden.