Tekort aan beveiligers: 'Last-minute evenementen moet je niet eens proberen'

Van der Walles bedrijf levert nog beveiligers aan horecazaken en kleinere evenementen, waar twintig tot dertig beveiligers nodig zijn. En dan niet meer twee of drie op een dag zoals vroeger. Grotere evenementen zijn er niet meer bij. En het lastigst zijn last-minute evenementen.

"Dat moet je niet eens proberen." Mensen bij andere beveiligingsbedrijven inhuren, zoals een paar jaar geleden nog gebeurde, werkt ook niet meer. "We vissen in dezelfde vijver en zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

Van der Walle heeft geen idee hoe hij het probleem op kan lossen, met de personeelskrapte in de hele arbeidsmarkt. "Ik probeer net als iedereen te werven, maar er reageert helemaal niemand. En opleiden duurt ook een hele poos." Het werk an sich is aantrekkelijk genoeg, denkt Van der Walle. "De jongens vonden het destijds leuk om bij evenementen te werken. Maar dat is zeker geen trigger op dit moment."