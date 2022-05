Poetin legt schuld voor oorlog in Oekraïne andermaal bij het Westen

Ook in Oekraïne is vandaag stilgestaan bij de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. President Zelensky schreef dat er binnenkort twee dagen zullen zijn waarop Oekraïne de Dag van de Overwinning viert. "De weg ernaartoe is moeilijk, maar het lijdt geen twijfel dat we zullen zegevieren."

Hij stelde verder dat de huidige oorlog niet wordt gevochten tussen twee legers, maar tussen twee wereldopvattingen: "barbaren en vrije mensen die hun eigen pad kiezen".