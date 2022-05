Hoe Poetins overwinningsdagtoespraken door de jaren heen veranderden

Op 9 mei kijkt de wereld vol spanning hoe president Poetin zijn jaarlijkse militaire toespraak houdt op het Rode Plein. Nu de oorlog in Oekraïne maar blijft voortduren zal de Russische retoriek naar verwachting harder en dreigender zijn. Dat was niet altijd zo. Door de jaren heen zagen we een omwenteling: van een westers georiënteerd Rusland naar een Rusland dat permanent in staat van oorlog lijkt te verkeren.

De allereerste toespraak van Vladimir Poetin op de Dag van de Overwinning was in 2000. Toen was 9 mei nog een dag van pijn in Rusland. Het draaide om de herdenking van de slachtoffers die tijdens de 'Grote Vaderlandse Oorlog' waren gesneuveld in de Sovjet-Unie. Poetin sprak toen nog over het belang van een vrij en democratisch Rusland. Overwinningen zouden niet meer komen op het gebied van oorlog, maar in sociale en economische ontwikkelingen.

Poetin benadrukte toen nog dat Rusland bereid was om samen te werken met de internationale gemeenschap aan de uitdagingen van de moderne wereld. Na een reeks terroristische aanslagen in Rusland en een aanhoudende Tsjetsjeense Oorlog, vonden de dreigingen van internationaal terrorisme hun weerslag in Poetins overwinningstoespraken.

2008 kantelpunt

De grote verschuiving in de Russische buitenlandpolitiek begon na de veiligheidsconferentie van München 2007 en de daaropvolgende NAVO-top in Boekarest in 2008. Daarin stond de ambitie centraal om Oekraïne en Georgië lid te laten worden van de militaire alliantie. Het was een vage toezegging, zonder concrete datum. Maar het maakte Poetin woedend.

Hij voelde zich niet serieus genomen op het wereldtoneel en begon met zijn beschuldigingen richting het Westen. Dat zou erop uit zijn Rusland 'op te breken' en een agenda op te leggen die tegen de Russische belangen ingaat.