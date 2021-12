Rusland: alleen ontspanning als NAVO-troepen uit Oost-Europa weg zijn

Correspondent Geert Groot Koerkamp over de Russische eisen:

De publicatie door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken van twee ontwerpakkoorden met de NAVO en de Verenigde Staten is hoogst ongebruikelijk. Van enige voorgenomen onderhandelingen is geen sprake. Het is een schot voor de boeg, waar in westerse hoofdsteden de nodige wenkbrauwen over gefronst zullen worden.

Zoals over de zinsnede in het Russische voorstel dat 'het gebruik van geweld of de dreiging met geweld' ontoelaatbaar is. Dat valt moeilijk te rijmen met het tot tweemaal toe dit jaar demonstratief samentrekken van troepen en militair materieel langs de grens met Oekraïne. Ook is het voor geen van de beoogde westerse onderhandelingspartners een geheim dat Rusland sinds 2014, naast het annexeren van de Krim, een oorlog heeft helpen ontketenen in buurland Oekraïne, en sindsdien omvangrijke - ook actieve - militaire ondersteuning verleent aan de rebellen in Oekraïnes oostelijke provincies.

Vanuit de NAVO en de VS is herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat Rusland niet hoeft te rekenen op enig vetorecht als het gaat om de mogelijke toetreding van nieuwe lidstaten tot het bondgenootschap. Dat is een besluit dat is voorbehouden aan afzonderlijke staten en de leden van de NAVO.

Uit de Russische voorstellen kunnen niettemin wel echte onderhandelingen voortvloeien, die moeten leiden tot meer veiligheid en de kans op (al dan niet toevallige) militaire confrontaties kunnen verkleinen. Bijvoorbeeld door elkaar (weer) beter op de hoogte te houden van troepenbewegingen, waardoor snel oplopende spanningen zoals dit jaar kunnen worden vermeden. Dat kan snel oplopende spanningen zoals dit jaar helpen vermijden.