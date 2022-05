Belarussen, Oekraïners én Russen opgevangen in Vilnius, met onvermijdelijke spanningen

Van alle problemen in de regio voelt de crisis in Belarus voor Litouwen het meest nabij. Vilnius ligt op slechts 30 kilometer afstand van de grens met Belarus. Het land krijgt regelmatig te maken met de grillen van Loekasjenko. Een jaar geleden werd een vliegtuig dat op weg was naar Litouwen tot landing in Belarus gedwongen om een oppositieblogger te arresteren. Daarna werd een migratiecrisis aan de grens met Litouwen geënsceneerd, waardoor Litouwen in grote problemen werd gebracht.

Net als de Russen en Oekraïners kunnen de gevluchte Belarussen nog zeker niet terugkeren naar hun thuisland. Het gevaar blijft groot, vertelt Aleinik: "Een vriendin van mij is politiek activist en reisde onlangs terug naar Belarus. Zij werd daar opgepakt en riskeert nu een gevangenisstraf van 20 jaar." Haar man en zoon wonen nog in Litouwen, machteloos achtergebleven.

De Litouwse regering blijft de vluchtelingen uit zowel Oekraïne als Belarus en Rusland met open armen ontvangen. De Seimas, het Litouwse parlement, besloot deze week nog de asielregels te versimpelen, zodat vluchtelingen eenvoudiger kunnen integreren en sneller aan het werk kunnen.