Zo is het nu met migranten aan de Pools-Wit-Russische grens

De Iraaks-Koerdische Shamal probeert morgen vanuit Wit-Rusland de Europese Unie binnen te komen. "Er zijn vanwege de kerstvakantie hopelijk minder grenswachten", denkt hij. Wit-Russische agenten zullen hem naar het onherbergzame bosgebied langs de Poolse grens brengen, zo is hem beloofd.

Op die manier proberen nog altijd dagelijks tientallen migranten de EU binnen te komen. Het aantal pogingen om vanuit Wit-Rusland illegaal de grens over te steken is de afgelopen weken afgenomen, maar nog altijd fors hoger dan normaal. Ondanks sancties, diplomatiek overleg en pushbacks zijn er nog altijd honderden, tot mogelijk duizenden migranten in het grensgebied.

Volgens het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken is de asielinstroom vanuit Wit-Rusland inmiddels onder controle. Wel maakt de Poolse grenswacht regelmatig melding van "aanvallen op de grens" door Wit-Russische militairen: zo worden lichtwapens ingezet en grenshekken doorgeknipt, om de illegale migratiestroom naar de EU te bevorderen.

Mishandeling door Wit-Russische agenten

Het regime in Minsk wast zijn handen in onschuld en zegt alles te doen om de kwestie op te lossen. De afgelopen weken werden honderden (voornamelijk Irakese) migranten per vliegtuig weer teruggestuurd naar hun thuisland. Twee migranten vertellen tegen de NOS dat Wit-Russische agenten daarbij veel geweld gebruikten.

"Ze sloegen en schopten mij omdat ik niet weg wilde", zegt de 25-jarige Omar. Hij verbleef wekenlang in erbarmelijke omstandigheden in het grensgebied en sliep in de open lucht. Toen de wintervorst zich in november aandiende, besloten de autoriteiten de tentenkampen in het bos te ontruimen en migranten onder te brengen in een loods. Tegenwerking werd volgens Omar bestraft met geweld.

Via Snapchat stuurde Omar deze foto van zijn verwondingen: