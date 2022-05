Voor eerst sinds september 2020 minder dan 50 coronapatiënten op IC

Vanaf februari werden de coronamaatregelen stap voor stap losgelaten. Zo werd eind februari de verplichte afstand van 1,5 meter afgeschaft en kwam het coronatoegangsbewijs te vervallen.

In de maand daarop, op 15 maart, werden verdere versoepelingen doorgevoerd. Mondkapjes waren vanaf die datum niet meer nodig, behalve op het vliegveld. In april kwam daar het advies bij om een zelftest te gebruiken bij klachten. Het testen bij de GGD was niet meer nodig.

Het ministerie van Volksgezondheid houdt er wel rekening mee dat het coronavirus eind najaar weer een opleving in het aantal besmettingen kan veroorzaken.

Bij een nieuwe virusuitbraak wil het kabinet geen lockdown meer invoeren, zo werd begin vorige maand duidelijk. Sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en bedrijven moeten zelf plannen maken tegen een te snelle verspreiding van het virus.