Wekdienst 2/5: EU-ministers praten over Russisch gas • Suikerfeest wordt gevierd

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar 5286 klachten ontvangen over ongelijke behandeling, een recordaantal. De meeste klachten gingen over discriminatie vanwege een handicap of chronische ziekte.

Ook kwamen ruim 2000 klachten binnen over de coronamaatregelen, onder meer over het coronatoegangsbewijs. Een kwart van alle klachten had te maken met etniciteit. Sommige melders hadden het vermoeden dat er bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of andere overheidsinstanties sprake was van etnisch profileren.

