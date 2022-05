Melkprijs historisch hoog, maar melkveehouders 'lopen niet binnen'

De pakweg 15.000 melkveehouders in ons land hebben weleens slechtere tijden gekend. De melkprijs is historisch hoog. Voor het eerst krijgen ze deze week per 100 liter een bedrag van 52 euro en 50 cent overgemaakt. Zes jaar geleden was dat wel anders: toen werd een dieptepunt bereikt met amper 25 euro voor 100 liter melk.

Maar van euforie is geen sprake. Nils den Besten, melkveehouder met 105 koeien in Brandwijk zegt vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal: "Nee, qua geld loop ik niet binnen. Die goeie prijs hebben we ontzettend hard nodig. Want de kosten rijzen de pan uit momenteel. Energie, diesel, kosten om de koeien te voeren, want de graanprijs stijgt ook enorm. Met die hoge melkprijs kunnen we best boeren hoor, maar het is ook absoluut noodzakelijk."

Volgens brancheorganisatie ZuivelNL komt die hoge melkprijs niet zomaar uit de lucht vallen. "De melkprijs stijgt al sinds medio vorig jaar en dat effect wordt nu versterkt door de oorlog in Oekraïne", zegt woordvoerder Martin Valstar. "De wereldwijde melkproductie kan de consumentenvraag gewoon niet bijhouden. Jaarlijks stijgt de vraag met 1 à 2 procent, maar de productie blijft achter."

Wereldwijd probleem

Voor het wereldwijd achterblijven van de productie zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Valstar: "Ook dit seizoen zien we dat de weersomstandigheden tegenvallen, bijvoorbeeld op het zuidelijk halfrond. Maar ook Ierland kende een slecht voorjaar, en Ierland is een belangrijke producent in de EU. Als het droog weer is of koud, heeft dat effect op de groei van het gras, de kwaliteit van het voer. En dat beïnvloedt het aantal liters dat een koe dagelijks geeft." In de VS remden de hoge veevoerprijzen de stijging van de melkproductie.

En dan is er natuurlijk de oorlog in Oekraïne die zorgt voor hogere prijzen. "Daardoor neemt de inflatie toe waardoor de kosten op de boerderij enorm toenemen." En dat prikkelt boeren minder om heel veel melk te produceren.

Gevolgen consument

De hoge melkprijs heeft natuurlijk ook gevolgen voor de prijzen in de supermarkt. "De hogere prijzen die aan ons moeten worden betaald, zullen de supers ongetwijfeld doorberekenen aan de klanten", aldus Nils den Besten. "Ze gaan het vast niet uit eigen zak betalen."

De koepel van supermarkten, het CBL, zegt hierover: "Wij gaan als branchevereniging niet over contracten, dat is onderdeel van de directe afspraken tussen leverancier en afnemer." Marktleider Albert Heijn heeft nog niet gereageerd op vragen over de hogere melkprijs.