Australische luchtvaartmaatschappij wil starten met langste passagiersvlucht

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas wil vanaf 2025 de langste commerciële passagiersvlucht ter wereld gaan aanbieden, van Sydney naar Londen. Het bedrijf koopt daarvoor twaalf vliegtuigen van Airbus, zo heeft Qantas aangekondigd. Ook wil Qantas van Sydney naar New York vliegen.

De vlucht van Sydney naar Londen gaat ruim 19 uur duren en wordt gevlogen met de Airbus A350-1000, zegt Qantas. Per vlucht kunnen 238 mensen mee. Topman Alan Joyce van Qantas zegt dat er in de vliegtuigen ruimtes komen waar mensen kunnen bewegen. "Dit project maakt vanuit Australië iedere stad met één vlucht bereikbaar."

Macarena

Het Australische luchtvaartbedrijf deed in oktober 2019, voor de coronapandemie, al een proef met een vlucht naar New York. Die duurde toen 19 uur en 16 minuten. Daarmee wilde het bedrijf kijken of zo'n vlucht überhaupt haalbaar zou zijn en wat de invloed ervan is op de gezondheid van mensen. Onder meer beweging, met een gezamenlijke macarena, moest de bloedsomloop van mensen aan boord op gang houden.

Eigenlijk wilde Qantas de ultralange vluchten al vanaf volgend jaar aanbieden, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Miljarden

Directe vluchten tussen Groot-Brittannië en Australië zijn er al wel. Qantas vliegt al van Londen naar het West-Australische Perth, een vlucht die bijna 17 uur duurt. De langste vlucht wordt nu nog uitgevoerd door Singapore Airlines, dat in iets minder dan 19 uur vliegt van Singapore naar New York.

De deal met Airbus is waarschijnlijk vele miljarden waard. Qantas koopt naast de twaalf Airbus A350-1000-vliegtuigen ook veertig andere toestellen van de Europese vliegtuigbouwer. Die zijn bedoeld om de verouderde binnenlandse vloot te vernieuwen.