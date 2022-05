Onderduikershol op de Veluwe na 78 jaar gevonden

Jits vluchtte in 1943 samen met zijn ouders van Amsterdam naar de Veluwe. Het Joodse gezin was niet langer veilig in de hoofdstad en moest onderduiken om te overleven. Terwijl de moeder van Jits elders verbleef, kwam Jits samen met zijn vader terecht in het ondergrondse hol op de Veluwe. Wie dat hol destijds precies heeft gegraven, is onduidelijk. Mogelijk waren het andere onderduikers die dat deden.

Onweer en een adder

Jits heeft niet meer dan een handjevol herinneringen aan de tijd. "Ik begreep dat het heel belangrijk was dat we niet gevonden zouden worden. Verder onderging ik het gewoon." Hij herinnert zich nog wel de angst die hij voelde toen het hevig onweerde en hij alleen in het hol was. Ook kan hij nog een ham voor zich halen die in het onderduikershol hing. En hij weet het moment nog dat zijn vader voor zijn ogen een adder doodstak met een spade. Jits hoopt dat ook die schop zal worden gevonden.

Beide ouders van Jits overleefden de oorlog niet. Zijn vader werd uiteindelijk opgepakt en afgevoerd naar concentratiekamp Neuengamme. Daar overleed hij op 26 april 1945. Zijn moeder werd in 1944 van straat geplukt in Amsterdam en stierf in Auschwitz. Jits groeide op in meerdere gastgezinnen.

Ondanks die ellende kijkt hij met een goed gevoel terug op het onderzoek. Hij heeft weer iets meer geleerd over zijn eigen, grotendeels vergeten geschiedenis.

De komende tijd wordt verder onderzoek gedaan naar de vondsten die in het depot van de hogeschool worden bewaard. Om te voorkomen dat de natuur wordt verstoord, is de kuil die tijdens het onderzoek werd gegraven, inmiddels weer dichtgegooid. Details over de locatie worden niet bekendgemaakt, ook om verstoring van wild op de Veluwe te voorkomen.