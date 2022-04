Sleutel van bevrijdingsactie in WO II geschonken aan Drents Museum

Een sleutel die in de Tweede Wereldoorlog gebruikt werd om een groep verzetsstrijders te bevrijden uit het Huis van Bewaring in Assen is vandaag geschonken aan het Drents Museum. De sleutel werd overhandigd door de familie van een van de verzetsstrijders die meedeed aan de actie.

Met de sleutel werden 11 december 1944 bij een overval van de Knokploeg Noord-Drenthe de celdeuren van de gevangenis geopend. 31 verzetsstrijders die door de Duitsers gevangen waren genomen liepen hun vrijheid tegemoet. Ze overleefden allemaal de oorlog. De overval kwam net op tijd. Achteraf bleek dat de verzetsstrijders de volgende dag geëxecuteerd zouden worden.

Een van de leden van de knokploeg, Jo Bastiaanse, bewaarde na de overval de sleutel en begroef hem. "Er waren eigenlijk twee sleutels. Die hebben ze meegenomen om ervoor te zorgen dat de Duitsers niet meer in de cel konden", vertelt zijn dochter Roelien Bastiaanse aan RTV Drenthe. "Na de oorlog heeft hij de sleutel weer opgegraven en in huis gelegd."

Familiebezit

De sleutel is altijd in familiebezit geweest. "De laatste zestien jaar is de sleutel bij mij en mijn ouders geweest. Wij persoonlijk doen er niks mee. Hij ligt gewoon in de kast. Daarom hebben wij besloten om hem aan het museum te schenken", vertelt kleinzoon Bas Johannes Bastiaanse.

De kleinzoon, die vernoemd is naar zijn opa Jo, is nog altijd trots op zijn grootvader. "Mijn opa vertelde graag zijn verhaal over de overval en de oorlog. Hij wilde daarmee laten zien: wees blij met je vrijheid. Ik denk dat hij ook erg blij is met het feit dat de sleutel nu een plekje krijgt in het Drents Museum."

De sleutel wordt opgenomen in de historische collectie van het museum en is vanaf het najaar van 2023 te zien. "Het is een iconisch object. Er is geen enkel object dat zoveel vertelt over de geschiedenis van het verzet in Drenthe", zegt Harry Tupan van het Drents Museum. "Wij hebben in onze collectie nagenoeg niets wat het verzetsverhaal vertelt van de oorlog."