Dode uit Tweede Wereldoorlog na 77 jaar geïdentificeerd

Kees Kreukniet werd in 1894 geboren in in het Gelderse dorp Stokkum maar woonde zijn hele leven in Den Haag. Hij was getrouwd maar had geen kinderen. Tijdens de Duitse bezetting ging hij in het verzet. Op 8 oktober 1944 werd hij bij een inval bij de Dienst Gemeentewerken gearresteerd wegens het drukken en verspreiden van de Haagse verzetskrant Ons Ochtendblad. Het papier voor deze krant was op een fout adres bezorgd, waarna de bezetter de drukkerij op het spoor kwam. Hij werd gevangengehouden in het Oranjehotel, de bijnaam voor het huis van bewaring in Scheveningen. Daarna verdween hij spoorloos - tot nu.