Monument op de Dam: gedenkteken vol vergeten betekenis

Het huidige monument had twee tijdelijke voorgangers. Direct na de oorlog werd midden op het plein een Vrijheidsboom opgezet, tegenover het Koninklijk Paleis. Daarachter, in wat toen nog het Damplantsoen was, kwam een sculptuur van een uit de as herrijzende feniks en een tijdelijk mausoleum: een bakstenen hal met muurschilderingen, met in riet de vlaggen van de geallieerde landen ervoor op een houten staketsel. Het was het middelpunt van de bevrijdingsfeesten in de hoofdstad.

Het werd in 1947 vervangen door een ingetogener en bestendiger tijdelijk monument: een vier meter hoge bakstenen muur met elf nissen, waar urnen uit de elf provincies werden geplaatst. In de donkerode potten van aardewerk werd grond verzameld van betekenisvolle plekken uit de oorlog. "Aarde door offers gewijd, samengebracht uit gans het land / teken tot in verre tijd, van heugenis en vast band", dichtte Nico Donkersloot voor het gedenkteken. Later werd er nog een urn uit voormalig Nederlands-Indië toegevoegd.

Dit waren die andere monumenten op de Dam: