Vrijwilligers willen een nieuwe zoekactie naar vermisten op Waalsdorpervlakte

Experimentele opsporingstechniek

De vereniging kan beschikken over een experimentele opsporingstechniek in te zetten, waarmee zichtbaar wordt waar mogelijk een kuil is gegraven. Ook kan de radar hout van botresten onderscheiden.

De vereniging hoopt in februari met de drone te vliegen. "We kunnen in een half uur het gebied in kaart brengen. Als we iets vinden, dan kunnen we met een grondradar verder zoeken. Maar het zal nog wel even duren voor we zekerheid hebben", aldus Wouters.

Op de Waalsdorpervlakte werden tussen 1941 en 1945 meer dan 250 mensen geëxecuteerd. De bezetter wilde de nabestaanden een graf onthouden. Na de bevrijding zijn er 220 lichamen opgegraven, waarvan er ruim twintig nog steeds niet zijn geïdentificeerd. Volgens de Oorlogsgravenstichting zijn er zeker zes, en mogelijk meer, lichamen nooit gevonden.