Waalsdorpervlakte en Oranjehotel vanaf vandaag Rijksmonument

"Ik vind het heel bijzonder dat deze plek bewaard is gebleven. Want zonder plek heb je geen verhaal en zonder verhaal bestaat iemand eigenlijk niet meer", zegt Annette Oudejans. Haar oudoom was gevangene in het Oranjehotel.

"Hij was leider van een radiografische verzetsgroep. In die groep is iemand geïnfiltreerd en daarna heeft hij hier in het Oranjehotel een half jaar gevangen gezeten. Hij is gemarteld omdat ze informatie uit hem wilden krijgen en uiteindelijk is hij de eerste katholieke geestelijke die op de Waalsdorpervlakte is gefusilleerd."