Straks ook Twitterbaas: de eigenzinnige en veeleisende Elon Musk

Musk is inmiddels wereldberoemd en steenrijk. Hij kan slecht tegen alleen zijn, vertelde hij onlangs aan Business Insider. In 2017 sprak hij daar ook al over in een interview met Rolling Stone. Zijn relatie met actrice Amber Heard was net over, wat hem pijn deed. "Ik wil nooit alleen zijn." Musk is drie keer gescheiden en heeft inmiddels acht kinderen.

"Mijn hoofd is gewoon te vol", zei Musk in 2020 in podcast Sway. "Het is alsof je te veel tabjes in je browser open hebt staan. Dan kun je de browser niet afsluiten en niet gaan slapen." Vorig jaar vertelde hij in een sketch in het tv-programma Saturday Night Live dat hij het syndroom van Asperger heeft.

Musk staat bekend als een free speech absolutist, ofwel iemand voor wie vrijheid van meningsuiting voorop staat. Met die insteek zal hij Twitter, als het platform eenmaal écht van hem is, ook gaan leiden. Dit staat wel op gespannen voet met zijn eigen gedrag, schreef Bloomberg vorige week verwijzend naar zijn tweets, openbare uitspraken en beleid binnen zijn bedrijven. Kritiek wordt door hem niet getolereerd.