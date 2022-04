Twitter alsnog akkoord met overname door Elon Musk, deal van 44 miljard dollar

Slechts elf dagen geleden kondigde Musk aan dat hij Twitter wilde overnemen. In eerste instantie leek alles erop dat het bestuur dit niet zag zitten.

Twitter zette namelijk de zogeheten gifpil in. Dit is in feite een beschermingsconstructie die het voor een aandeelhouder heel moeilijk maakt om alle aandelen op te kopen (Musk had op dat moment 9 procent van de aandelen). Daarmee gaf Twitter het signaal af dat het bedrijf deze overname als ongewenst zag.

Nieuwe wending

Afgelopen donderdag kreeg de zaak een nieuwe wending, toen bleek dat Musk de financiering om Twitter over te nemen rond had. Hij krijgt geld van banken (leningen van in totaal 25,5 miljard dollar) en daarnaast stelt hij zelf 21 miljard dollar beschikbaar. Daardoor was Musk opeens een serieuze kandidaat voor het bestuur van Twitter.

Daarna ging het snel: er is gisteren de hele dag over gesproken, tot in de vroege uurtjes van vanochtend, meldden Amerikaanse media. Later op de dag gebeurde dat opnieuw en dat bleek voldoende: de raad van commissarissen staat volledig achter de deal.

Wat zal hebben meegespeeld in de 'draai' van het bestuur, is de druk die aandeelhouders hebben uitgeoefend. Die hebben volgens persbureau Reuters op onderhandelingen aangedrongen nadat duidelijk was geworden dat Musk de financiering rond had.