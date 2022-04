Elon Musk wil Twitter overnemen voor 43 miljard dollar

Elon Musk wil Twitter overnemen. Dat heeft beurswaakhond SEC bekendgemaakt.

De mededeling komt een anderhalve week na het bericht dat de techondernemer een aandeel van ruim 9 procent in het socialemediabedrijf nam. Daar trok hij zo'n 2,7 miljard euro voor uit.

In een toelichting zegt Musk dat hij zich, sinds hij heeft geïnvesteerd in het bedrijf, zich realiseert dat het bedrijf niet succesvol zijn zal of het maatschappelijke doel zal dienen tot dat het in private handen is. "Twitter heeft een enorm potentieel, ik zal het ontgrendelen", zegt Musk verder.

Hij biedt 54,2 dollar per aandeel, wat neerkomt op ongeveer 43 miljard dollar.

Twitter ging in 2013 naar de beurs. Een aandeel kostte bij de start van de beursgang 26 dollar. In februari van 2021 piekte het aandeel op een prijs van 77 dollar.