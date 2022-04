CNN: Elon Musk is rijkste man ooit, vermogen van 300 miljard dollar

Elon Musk is inmiddels het dubbele waard van de legendarische investeerder en Berkshire Hathaway-topman Warren Buffett. Die begon met investeren toen hij 11 jaar oud was, in 1941. Inmiddels is hij 91 en heeft hij een vermogen van 125 miljard dollar (114 miljard euro).

Musk is sinds gisteren ook bestuurslid van Twitter. Met ruim 9 procent van de aandelen is hij de grootste individuele aandeelhouder van het platform. De Tesla-voorman is al jarenlang prominent aanwezig op Twitter en kwam er eerder ook door in de problemen.