Twitter groeit harder, kijkt niet vooruit vanwege overname Elon Musk

Voor het eerst in bijna twee jaar heeft Twitter een kleine groeispurt in het aantal dagelijkse actieve gebruikers. Het afgelopen kwartaal logden er bijna 229 miljoen mensen in, een stijging van 14 miljoen in vergelijking met een kwartaal eerder. De laatste keer dat Twitter dusdanig groeide was aan het begin van de coronapandemie in 2020.

Mogelijk hebben de spanningen en de daaropvolgende oorlog in Oekraïne ervoor gezorgd dat meer mensen vaker het nieuws opzochten via Twitter. Het platform zelf zegt daar niks over. De omzet groeide ook, naar 1,2 miljard dollar, maar dat was wel minder dan verwacht.

Geen verwachtingen

Het zijn bijzondere kwartaalcijfers voor het bedrijf, want het is waarschijnlijk een van de laatste keren dat Twitter de cijfers levert als een beursgenoteerd bedrijf. Dat komt doordat Elon Musk voor 44 miljard dollar het bedrijf wil overnemen en dan van de beurs haalt. Twitter kan hierdoor geen verwachting geven over het komende kwartaal, iets wat normaal gesproken gebruikelijk is. Nu is er te veel onzekerheid.

Twitter blijft groeien, zij het lichtjes. De laatste keer dat er verlies werd geleden, is alweer twee jaar geleden. Daarmee staat er dus een gezond en relatief stabiel bedrijf, dat evengoed niet meedoet met de top van Silicon Valley. Dat is voor Musk, zo heeft hij zelf gezegd, ook niet belangrijk. Hij wil vooral dat Twitter de plek is waar de vrijheid van meningsuiting de ruimte krijgt. De economische kant interesseert hem, vooralsnog, niet.