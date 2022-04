Musk neemt Twitter over: dit weten we (niet) over zijn plannen

Wat een maand geleden nog onvoorstelbaar leek, is nu een feit. Elon Musk, 's werelds rijkste mens, wordt eigenaar van Twitter. Daarmee krijgt hij zeggenschap over een sociale mediaplatform dat in vergelijking met Facebook of Instagram klein is, maar wel invloedrijk. Dat komt door de mensen die er op actief zijn, zoals politici en journalisten.

Twitter komt in handen van iemand die bewezen succesvol is, en tegelijk bekendstaat als onvoorspelbaar en grillig. Musks plannen en keuzes met het platform hebben potentieel grote gevolgen.

Ook al weten we nog niet in detail wat hij wil, zijn visie is bekend. Een overzicht van wat we wel en niet weten over zijn plannen.

Elon Musk kreeg zijn zin

Met verbazing is gekeken naar de snelheid waarmee Twitter en Elon Musk alsnog tot een overeenkomst kwamen. Het duurde slechts elf dagen van het moment dat hij zijn overnamebod neerlegde (dat toen met scepsis werd ontvangen) totdat de overeenkomst bekend werd gemaakt.

Twitter bleek niet bestand tegen de druk van in eerste instantie Musk en daarna die van zijn eigen aandeelhouders.

Het platform is ondanks zijn invloedrijke positie naar Silicon Valley-maatstaven nooit een groot financieel succes geworden. Daar komt bij dat er vermoedelijk geen andere serieuze kopers waren. Het bestuur van Twitter had waarschijnlijk weinig keus. Musk zelf zegt dat hij Twitter niet koopt om er geld mee te verdienen.

Minder regels

Het is bekend dat Musk een groot voorstander is van het bieden van veel ruimte voor vrijheid van meningsuiting. Daar heeft hij zich, vlak voor hij aandeelhouder werd van Twitter, ook over uitgesproken.

De meeste 'puzzelstukjes' die inzicht geven in zijn plannen gaf Musk in een interview op de dag dat hij zijn bod uitbracht. Daaruit valt af te leiden dat hij de moderatieregels van Twitter op de schop wil nemen: zo min mogelijk tweets verwijderen en terughoudend zijn met het permanent verbannen van gebruikers. En bij twijfel: tweets laten staan.