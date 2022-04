Zeker zestig KLM-vluchten geschrapt op Schiphol, vandaag ook drukte verwacht

Op Schiphol zijn vanochtend zeker zestig KLM-vluchten geschrapt. Gisteren riep Schiphol luchtvaartmaatschappijen op om vluchten te schrappen vanwege de verwachte drukte.

Op dit moment overlegt Schiphol met vliegmaatschappijen om te kijken "hoe de druk op de luchthaven verminderd kan worden". Daarbij wordt gedacht aan het verplaatsen van vluchten naar een ander moment om de druk te verspreiden.

Gisteren werd bekend dat niet alle maatschappijen willen voldoen aan het verzoek van Schiphol om vluchten te annuleren. Onder meer Transavia gaat niet akkoord. "We hebben de laatste tijd al vluchten geannuleerd en onze planning aangepast. Wat er nu op de planning staat, gaan we vliegen." Ook reisorganisatie TUI is niet van plan om vluchten te annuleren.

'Al twee jaar ellende gehad'

De vereniging van reisondernemingen ANVR is niet te spreken over het verzoek van Schiphol. De ANVR zegt dat reisorganisaties dan ook niet van plan zijn om vluchten te schrappen.

ANVR-directeur Frank Oostdam zei in het NOS Radio 1 Journaal dat vliegmaatschappijen de afgelopen twee jaar al een "bak ellende" over zich heen hebben gehad, omdat ze vanwege corona niet konden vliegen. "En nu kunnen we reizen, maar kunnen we niet bij de vliegtuigen komen. Dat levert frustratie op."

Oostdam noemt het zuur voor de vakantiegangers die lang in de rij moeten staan en misschien niet op reis kunnen. Volgens een woordvoerder van Schiphol is de luchthaven vanochtend goed opgestart. Wel is te merken dat het drukker is vanwege de meivakantie. Passagiers moeten daarom ook vandaag rekening houden met lange rijen.