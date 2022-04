Schiphol moet tientallen vluchten inhalen: 'Zuur op eerste dag meivakantie'

Schiphol is begonnen met het wegwerken van de achterstand die is ontstaan na een wilde staking van KLM-bagagepersoneel. Enkele tientallen vluchten werden geannuleerd, waardoor duizenden passagiers strandden. Hoeveel vluchten precies zijn getroffen denkt Schiphol vanavond te weten.

Het bagagepersoneel weigerde vanmorgen aan het werk te gaan omdat het verbolgen was over de inzet van extern personeel in deze drukke vakantietijd. De werknemers klagen al langer over flexcontracten bij KLM en een lage beloning voor het zware werk.

"Het personeel heeft donderdagavond een mail gekregen en de emoties liepen gisteren heel hoog op", zegt een woordvoerder van de vakbond FNV. "Dat kwam deze ochtend tot uitbarsting. Ze hebben zich in de kantine verzameld en besloten niet naar buiten te gaan."

Drukste dag in jaren

Hoewel Schiphol aanvankelijk de situatie beheersbaar noemde, nam de overlast door geannuleerde vluchten in de loop van de ochtend toe. Toen het in de vertrekhal te druk dreigde te worden door gestrande passagiers riep de luchthaven reizigers op niet meer te komen.

Schiphol had vandaag sowieso al rekening gehouden met de drukste dag in jaren, omdat veel Nederlanders voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie weer massaal op reis gaan. Bovendien leidde een ongunstige wind en baanonderhoud sowieso al tot annuleringen, aldus de KLM.

"Het is ongelofelijk zuur dat dit op de eerste zaterdag van de meivakantie gebeurt", verzuchtte een KLM-woordvoerder. "Een heel vervelende start van de vakantieperiode waar zo veel mensen naar uit hebben gekeken."

Geen Spaans terrasje

Dat sentiment klonk ook bij gestrande passagiers. "Jammer natuurlijk, we hadden ons verheugd vanavond op een terrasje te zitten", zegt een vrouw van wie de vlucht naar Spanje uitviel. "Vervelend voor mensen die na jaren weer het vliegtuig willen nemen", zegt een man die op weg was naar Sicilië.

Anderen waren vooral boos over het gebrek aan informatie. "Niemand vertelt ons waar we heen moeten, er staan lange rijen, we staan in verkeerde rijen, men is niet flexibel. Het is een frustrerende dag", zegt een Britse man die vandaag naar huis had willen vliegen. Zijn vrouw voorspelt dat ze nog een nacht in Amsterdam moeten blijven. "Er staan zoveel mensen voor ons."

Zo lang was de rij op Schiphol: