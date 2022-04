Gedupeerde reizigers over chaos Schiphol: 'Verheugden ons op Spaans terrasje'

Anderen laten de chaos juist gelaten over zich heen komen. "Jammer natuurlijk, we hadden ons verheugd vanavond op een terrasje te zitten", zegt een vrouw van wie de vlucht naar Spanje uitviel. "Nu gaan we wat anders doen, thuis."

"We wonen dichtbij, dus als het te lang duurt, gaan we thuis op de bank zitten", zegt een man die nog op zijn al ingecheckte koffer staat te wachten. "Het is vervelend, maar op wereldschaal is het een luxeprobleem."

"Het is de perfecte timing als je je punt wilt maken en aandacht wilt krijgen", erkent een andere reiziger over de wilde staking die de problemen veroorzaakte. "Slim gedaan op dit moment", beaamt een ander. "De pijn is nu heel groot."