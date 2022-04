Fransman (36) opgepakt voor overval waardetransport Amsterdam-Noord

De politie heeft een 36-jarige man uit Lille aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord. Die overval werd vorig jaar mei gevolgd door een wildwest-achtervolging, die eindigde in Broek in Waterland. Eerder werden al negen verdachten aangehouden.

De 36-jarige man is vorige week aangehouden, na samenwerking met de Franse politie. Die kwamen de Fransman op het spoor na uitzendingen van Opsporing Verzocht en het Belgische opsporingsprogramma Faroek, waarin nieuwe beelden werden getoond van de overval. Dat meldt NH Nieuws.

Op de beelden is te zien hoe mannen met bivakmutsen en kalasjnikovs op klaarlichte dag de loods van een edelmetaalhandelaar in Amsterdam binnenstapten. Terwijl het personeel onder schot werd gehouden, laadden de overvallers drie auto's vol met hun buit. Een van de vluchtauto's weet te ontkomen, de andere twee strandden in Broek in Waterland.

Op het moment van de uitzending zocht de politie nog vier verdachten en een deel van de buit. Het gaat om edelmetalen met een waarde van zo'n 4 miljoen euro.