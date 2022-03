Nieuwe beelden wildwestoverval Amsterdam, politie zoekt nog vier verdachten

De overvallers rijden na de overval van Amsterdam naar Broek in Waterland, waar ze de buit in twee andere auto's laden. Een vluchtauto wordt in de brand gestoken. In de tussentijd worden de overvallers gezien door een politiehelikopter, waarna alle toegangswegen in het dorp worden afgesloten.

Vervolgens worden vijf overvallers gearresteerd in een weiland in Broek in Waterland. Een overvaller komt daar om het leven, omdat hij wordt geraakt door een politiekogel. Een zesde verdachte wordt een paar uur na de overval bij Rotterdam van de weg gehaald.

Een van de vluchtauto's weet te ontkomen en wordt onder de A1 bij Diemen in de brand gestoken. Daarna wordt de overgebleven buit overgeladen in een andere auto en rijden de ontkomen overvallers naar Rotterdam-Zuid, waar ze een appartement hebben gehuurd.

Nog vier verdachten op de vlucht

De politie is nu dus nog op zoek naar de vier verdachten die nog vrij rondlopen. Eerder was er sprake van drie verdachten. Het vermoeden is dat ze uit België en Frankrijk komen, net als de aangehouden verdachten. Ook wordt nog gezocht naar een deel van de buit. Het gaat om edelmetalen met een waarde van zo'n 4 miljoen euro.

In Opsporing Verzocht zijn ook beelden van de niet gepakte overvallers getoond, waarin ze rustig over straat lopen in Rotterdam.

Zo verliep de wildwestoverval in Amsterdam en omgeving: