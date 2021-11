Extra onderzoek naar vuurgevecht na wildwestoverval in Amsterdam-Noord

Hoewel er nog geen forensisch bewijs voor is, gaat het Openbaar Ministerie ervan uit dat de overvallers van een waardetransport in Amsterdam afgelopen mei gericht op de politie hebben geschoten. Het OM baseert die overtuiging op verklaringen van meerdere agenten.

De overval was op 19 mei bij de firma Schöne Edelmetaal. De daders roofden daar goud en diamanten ter waarde van 14,5 miljoen euro en sloegen op de vlucht. De politie zette de achtervolging in, waarbij over en weer werd geschoten.

De klopjacht eindigde in Broek en Waterland. Daar vluchtte een aantal verdachten een weiland in. Vervolgens ontstond er een vuurgevecht tussen hen en de politie. Een van de verdachten werd daarbij doodgeschoten, zes anderen werden opgepakt. Ze bleken allemaal uit het buitenland te komen, onder meer uit België en Frankrijk.

Vorige week werden nog een man en een vrouw opgepakt. In totaal zijn negen mensen aangehouden in de zaak. Een deel van de buit is nog zoek.

Meer onderzoek

Tijdens een inleidende zitting vanochtend in de rechtbank van Amsterdam meldde het OM nog volop onderzoek te doen. Zo wordt in kaart gebracht waar precies is geschoten.

Onderzoek heeft wel al uitgewezen dat er geen politieauto's zijn geraakt. Volgens justitie bewijst dat niet dat de daders niet gericht schoten. Een agent heeft verklaard dat "het leek alsof hij (een verdachte) alles probeerde te raken wat hij zag". Het OM wil de verdachten daarom onder meer vervolgen voor poging tot gekwalificeerde doodslag, schrijft NH Nieuws.

De advocaten van de verdachten stelden dat het OM overdrijft en dat er geen bewijs is dat de verdachten gericht de politie schoten. De agenten zouden volgens de verdediging alleen in de veronderstelling zijn geweest dat ze werden beschoten, terwijl dat in de werkelijkheid helemaal niet zo was. Ze pleiten daarom voor het opheffen van de voorlopige hechtenis.

In januari is er opnieuw een inleidende zitting. De inhoudelijke behandeling is vooralsnog in het najaar van 2022 gepland.