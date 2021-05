Wildwest in Amsterdam-Noord: een reconstructie van een overval op een waardetransport

Dashcambeelden die op Dumpert zijn geplaatst, laten zien dat de Porsche Cayenne als eerste op hoge snelheid over de busbaan rijdt, en daarna is de Audi te zien. Het lijkt erop dat de raampjes achter in beide auto's open zijn.

Tien politieauto's, variërend van politiebusjes tot snelle politie-Audi's, zijn betrokken bij de achtervolging. Over en weer werd volgens een woordvoerder van de politie geschoten en de overvallers deden dat met automatische vuurwapens. Bijna als een wonder zijn er geen andere mensen gewond geraakt, zegt de politie later.

De achtervolging met auto's eindigt in een weiland bij Broek in Waterland, maar gaat te voet door. Zeker twee voertuigen staan in brand, de Porsche brandt volledig uit. Een ander voertuig, een grote Renault, komt terecht in een achtertuin.