Politie zoekt nog zeker drie verdachten van overval waardetransport Amsterdam-Noord

De politie in Amsterdam zoekt nog naar minimaal drie verdachten van de overval op het waardetransport afgelopen woensdag in Amsterdam-Noord. Eerder sprak de politie nog van zeker twee verdachten.

Het Openbaar Ministerie heeft de identiteit van de doodgeschoten overvaller bekendgemaakt. Het is een 37-jarige man uit Frankrijk.

De voorlopige hechtenis van de zes aangehouden verdachten is met veertien dagen verlengd. Van een van hen is de identiteit nog niet bekend. De anderen zijn drie Fransen en twee Belgen tussen de 24 en 40 jaar oud.

Ze worden verdacht van de overval, woensdag bij het bedrijf Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. De politie was snel ter plaatse en kon de meeste verdachten na een schotenwisseling aanhouden in Broek in Waterland. De buit lag in een van de vluchtauto's.

De overval van begin tot eind: