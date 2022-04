Koningsdag (en -nacht) wordt na twee jaar weer als vanouds gevierd

Na twee jaar vol coronabeperkingen staat Nederland voor de eerste 'echte' viering van Koningsnacht en -dag sinds 2019. Door het hele land zijn er vanavond en vannacht al festiviteiten.

In Utrecht start traditiegetrouw Koningsnacht met een grote vrijmarkt in de binnenstad. De markt begint om 18.00 uur en gaat vervolgens de hele nacht en dag door. In het centrum van Den Haag is een gratis festival met verschillende optredens, zoals van de Oekraïense band Go_A, die vorig jaar meedeed aan het Eurovisie Songfestival.

In Amsterdam is er in de binnenstad tussen het Koningsplein en de Vijzelstraat live muziek van 19.00 uur tot middernacht. In Rotterdam zijn er feestjes in onder meer de Maassilo, poppodium Bird en de clubs Toffler en Munch. De Nacht van Oranje in Rotterdam Ahoy gaat dit jaar niet door, omdat de coronaversoepelingen voor de organisatie te laat kwamen.

Snollebollekes en Frans Duijts

In Eindhoven zijn verspreid over de stad gratis feesten op bijvoorbeeld het Lichtplein, Stadhuisplein en het Wilhelminaplein. In het Stadspark in Groningen treden onder anderen de Snollebollekes, Tino Martin en Frans Duijts op. Verder is er een gratis feest op de Vismarkt met optredens van verschillende artiesten.

Om 17.00 uur begint in Nijmegen in de Molenstraat het gratis 3G Outdoor Festival en ook op andere plekken in de stad kan Koningsnacht gevierd worden. In Zwolle zijn er gratis feesten in het centrum op de Melkmarkt en de Nieuwe Markt.