Smeren op Koningsdag, ook al is het niet warm: tot zonkracht 5 verwacht

Het smeeradvies geldt ondanks de matige temperaturen op Koningsdag. Dat het maar rond 12 graden wordt, doet niks af aan het risico op verbranding. Zonkracht heeft namelijk niets met de temperatuur te maken.

De felheid van het zonlicht hangt niet samen met hoe warm het is, maar met het gemak waarmee de uv-straling de aardoppervlakte bereikt. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de bewolking, fijnstof in de atmosfeer en de veranderende hoeveelheid ozon in hogere luchtlagen.

Ook de stand van de zon is van invloed: als de zon in de zomer het hoogst aan de hemel staat worden de hoogste waarden gehaald, in Nederland jaarlijks enkele dagen 7, maximaal 8. Rond de evenaar of in de ijle lucht van de Alpen kunnen waarden van 15 of hoger worden gehaald.

In de loop van augustus, als de zon weer lager aan de hemel komt te staan, neemt de zonkracht weer af.